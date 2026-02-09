Стало известно о странностях в смерти российского подростка в бетономешалке

В смерти 17-летнего Романа Сторожева в бетономешалке на производстве бизнесмена Ромика Карапетяна, в которой увидели вину самого подростка, есть ряд странностей. Об этом заявляют сам Карапетян и его адвокат Аркадий Иванов, их слова приводит 59.ru.

Предприниматель Карапетян утверждает, что Сторожев, чья смерть наступила якобы в работающем бетоносмесителе, не мог оказаться внутри включенного прибора.

Мне сообщили, что студент погиб в бетоносмесителе. Как он вообще там оказался? Машина была выключена Ромик Карапетян

Адвокат бизнесмена провел эксперимент, в ходе которого поместил в ту же бетономешалку тушу свиньи, и повреждения, которые он увидел на животном, якобы отличались от тех, которые получил подросток. Также он отметил, что на теле были и не связанные с бетономешалкой травмы. Он добавляет, что ему известно, что подросток и его приятели, проходившие практику на производстве, якобы попадались на шалостях, а один раз даже врезались в стену на погрузчике.

Иванов предполагает, что смерть подростка может быть связана с несчастным случаем иного рода — приятели Сторожева могли сами случайно включить бетономешалку с юношей внутри.

Дело о смерти подростка до сих пор открыто.

