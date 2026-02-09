ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности опубликовала фотографию участницы покушения на генерала Владимира Алексеева. Кадр распространило агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что соучастница покушения Серебрицкая до 2020 года являлась гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк.

ФСБ выяснило, что пособница покушения арендовала квартиру в том же доме, где впоследствии было совершено преступление, и передала исполнителю электронный ключ для доступа в здание.

© ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ добавили, что в день покушения исполнитель дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в стрельбе Любомир Корба вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил России, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине.