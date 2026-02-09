ФСБ назвала сумму вознаграждения для пытавшихся убить генерала Алексеева

Украинские спецслужбы пообещали заплатить 30 тысяч долларов за расправу над генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Вознаграждение должен был получить исполнитель преступления в случае успешного покушения.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе — в этот момент высокопоставленный военный вышел из своей квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Он получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.

Киллера задержали быстро — им оказался 66-летний россиянин Любомир Корба. После покушения он выехал в Дубай, где и был пойман. Мужчина уже признал вину.