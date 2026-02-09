Постояльцы пригрозили взорвать башню «Москва-Сити»

Неизвестные постояльцы пригрозили взорвать ЖК «Neva Towers» — одну из башен «Москва-Сити», сообщает Shot.

© Мослента

По данным канала, компания устроила вечеринку в апартаментах №759. Затем один из них позвонил в экстренные службы и заявил, что они устроят взрыв, также утверждая об их избиении. Агентство «Москва» добавило, что по телефону 112 вскоре после трех часов ночи звонил уроженец Нижегородской области по имени Степан.

К зданию приехали пожарные и полицейские. Несколько часов они пытались попасть в апартаменты. Утром «Московский комсомолец» сообщил, что после безуспешных попыток договориться полицейские начали вскрывать дверь.

В прошлом году около «Москва-Сити» ограбили курьера, отобрав у него чемодан с деньгами. 25 мая он забрал чемодан с наличными в размере 127 миллионов рублей в башне «Империя» и вышел к такси. В этот момент перед ним оказались трое неизвестных — в полиции позднее он описал их как имевших кавказский акцент и длинные бороды. Один из незнакомцев спросил, что это за башня, чтобы отвлечь курьера, а затем все трое начали избивать мужчину, вырвав чемодан.