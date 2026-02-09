Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину», - говорится в сообщении.

В ведомстве указывается, что злоумышленники также рассказали об обстоятельствах подготовки нападения на высокопоставленного военнослужащего ВС РФ.

Непосредственным исполнителем покушения выступал Любомир Корба. Его пособником был Виктор Васин. Известно, что исполнителя покушения забросили в Россию в августе 2025 года по маршруту Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва. При этом в вербовке Корбы при содействии спецслужб Польши был задействован его сын, гражданин Польши.

Также в ФСБ сообщили, что стрелявший следил за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил РФ за ежемесячное вознаграждение в криптовалюте. В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов.

ФСБ назвала сумму вознаграждения для пытавшихся убить генерала Алексеева

По данным ФСБ, Корба изъял пистолет из схрона в Подмосковье, заложенный спецслужбами Киева. При этом его пособник Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в том же доме, где совершено покушение. Она передала исполнителю электронный ключ.

Другой пособник Корбы - Виктор Васин - был сторонником ФБК*(признан иноагентом и экстремистской организацией). Он арендовал квартиру для конспиративного проживания исполнителя покушения Корбы.

В настоящий момент розыскные мероприятия после покушения на Алексеева продолжаются. Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено около половины седьмого утра 6 февраля. Нападавший ждал в подъезде, и когда высокопоставленный сотрудник Минобороны вышел из квартиры, сделал несколько выстрелов ему в спину. Его оперативно доставили в больницу и провели операцию. Некоторое время Владимир Алексеев провел в искусственной коме, но после пришел в себя.

*«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.