Полиция пытается вскрыть дверь в Москва-Сити после угроз взрывом

Полицейские прибыли в деловой центр «Москва-Сити» после сообщений об угрозе взрыва из апартаментов в башне «Нева». В данный момент они пытаются проникнуть в номер, где заперлись несколько человек.

«Полицейские пытаются вскрыть дверь в апартаментах в деловом центре Москва-Сити, откуда угрожают взрывом неизвестные», — пишет MK.RU.

По данным издания, уговорить открыть их дверь пока не удается.

В ночь на 9 февраля компания тусовщиков устроила дебош в апартаментах жилого комплекса «Невские башни» (Москва-Сити).

По данным telegram-канала Shot, они звонили в экстренные службы и, находясь в состоянии опьянения, угрожали взорвать здание. Кроме того, дебоширы заявляли, что их якобы избивают и хотят убить. На вызов незамедлительно прибыли наряды полиции, скорая помощь и другие оперативные службы. В течение нескольких часов сотрудники проверяли помещения и устанавливали личности всех участников инцидента.