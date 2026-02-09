Фигуранта дела экс-министра ДНР отозвали с СВО и отправили в СИЗО

Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела бывшего министра по строительству ДНР — экс-соучредителя ООО «Технострой» Виталия Прудникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.

Прудников проходил по первому уголовному делу вместе с бывшим руководителем Главного управления обустройства войск Минобороны Евгением Горбачевым. Следствие обвиняло их в хищении средств при строительстве объектов для нужд Минобороны в Арктике. Размер ущерба оценивался в 360 млн рублей.

В октябре 2024 года Савеловский суд Москвы приговорил Горбачева к 5,5 года лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Производство по делу Прудникова тогда было приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и убыл в зону проведения СВО, где был задействован в качестве пекаря.

Осенью прошлого года против Прудникова возбудили второе уголовное дело. После этого его отозвали из зоны специальной военной операции и доставили в Москву. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В настоящее время он содержится в одном из столичных следственных изоляторов.

Новое обвинение связано с хищением денежных средств при строительстве объектов для Минобороны в рамках расследования дела бывшего заместителя министра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. В 2021–2022 годах она возглавляла Военно-строительную компанию, которая позднее была переименована в АО «Сибирьпромгрупп». Уголовное дело первоначально возбуждалось в отношении ее предшественника Дениса Чубарова.

Следственные действия по делу продолжаются.