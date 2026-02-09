Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге в конце сентября 2025 года, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасателям необходимо было обследовать определенную территорию, пишет Следственного комитета (СК) России.

© Lenta.ru

По данным издания, специалисты поисково-спасательного отряда «Спасатель» совершили поиски семьи, которые продлились два дня — 30 и 31 января. Результатов они не принесли.

Это мероприятие провели в плановом порядке в рамках следствия. «Новой информации в ходе поисков получено не было», — отметили в СК.

Ранее появились версии о том, что супруги Сергей и Ирина Усольцевы могли уехать за границу. Правоохранители прокомментировали данную теорию, опровергнув ее.

После таинственного исчезновения сын Ирины Усольцевой рассказал о странном звонке с одноразового номера из Испании.