Фигурант дела о покушении на Алексеева назвал другие цели Украины в Минобороны РФ

Показания фигуранта дела о покушении на генерала Владимира Алексеева Павла Васина способствовали установлению еще двух целей украинских спецслужб из высокопоставленных сотрудников Минобороны. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ, пишет РИА Новости.

