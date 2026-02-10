Фигурант дела о покушении на Алексеева назвал другие цели Украины в Минобороны РФ

Показания фигуранта дела о покушении на генерала Владимира Алексеева Павла Васина способствовали установлению еще двух целей украинских спецслужб из высокопоставленных сотрудников Минобороны. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ, пишет РИА Новости.
«В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов», — рассказали там.