Член федерации бокса Сухотский избил парня с ДЦП в Барнауле

В Барнауле член федерации бокса Дмитрий Сухотский напал на 21-летнего молодого человека Максима, имеющего диагноз ДЦП, в лифте жилого дома. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Пострадавший поднимался в лифте, когда туда же зашел боксер. Как утверждают свидетели, Сухотский находился в состоянии алкогольного опьянения. После недолгого разговора, на который пострадавший, не разобрав речи, улыбнулся, боксер нанес ему удар. В руке у нападавшего были ключи, которыми он рассек Максиму бровь, оставив гематому.

«Максим выскочил из лифта, а тот погнался за ним. Макс добежав до конца коридора понял, что это не его этаж и смог увернуться от боксера», — рассказали очевидцы.

Пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление о произошедшем.

Сухотский руководит детской школой бокса «Панчер», в которой он занимается с детьми и подростками разных возрастных категорий.