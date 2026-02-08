Прокуратура проверит информацию об инциденте лифтом в Жуковском

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту инцидента с лифтом в городском округе Жуковский, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, вечером 7 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой. В кабине лифта в этот момент находился 40-летний мужчина, которому в результате происшествия потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура города Жуковского установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.