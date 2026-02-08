Против покончившей с собой Галицкой возбудили дело о клевете

Против Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, было возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом РИА Новости сообщила адвокат её бывшего мужа, экс-члена совета директоров крупного банка Александра Галицкого.

«26 декабря 2025 года в отношении Галицкой Алии... было возбуждено уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ) за распространение в отношении Галицкого заведомо ложных сведений», — рассказала адвокат Анна Бутырина.

Таким образом, на момент смерти против Алии Галицкой шло как минимум два уголовных процесса. Помимо дела о клевете, Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал её до 3 апреля по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа.

Названа причина самоубийства Алии Галицкой

Также из документов, оказавшихся в распоряжении агентства, следует, что брак супругов был аннулирован решением американского суда в Неваде ещё в ноябре 2025 года. Ранее суд Калифорнии уже расторг этот брак в марте того же года.

Тело Алии Галицкой было обнаружено в камере ИВС 7 февраля. Она покончила с собой, оставив предсмертную записку.