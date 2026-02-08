На Урале женщина рассчиталась наличкой за недвижимость и была оштрафована

Поучительная для многих история случилась с жительницей Свердловской области. Елена М. мечтала о собственной даче. И наконец-то нашелся подходящий вариант: домик вместе с земельным участком. Его хозяином был гражданин Китая. Сделка прошла быстро, дама передала ему деньги наличными. И счастливо выдохнула, став обладательницей долгожданной недвижимости. Однако сделка привела ее в суд.

Налоговая служба вынесла постановление о привлечении Елены М. к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства). Так как согласно Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле" подобная финансовая операция должна была проходить только через банк. Закон четко указывает: российская гражданка является валютным резидентом, а иностранный продавец - нерезидентом. Проведение расчетов между резидентом и нерезидентом - физическими лицами - наличными деньгами, минуя счета в уполномоченных банках, признается незаконной валютной операцией.

Дело рассматривал Качканарский городской суд. Женщина объясняла, что во время сделки ни сотрудник МФЦ, ни работник банка ей не разъясняли порядок расчетов с гражданином иностранного государства. Отдала деньги наличкой, лишь бы не затягивать сделку. Только суд это во внимание не принял. Постановление налоговой службы оставил в силе - штраф в 600 тысяч рублей.

Законный способ расчета в этом случае - безналичный банковский перевод

Покупательница подала апелляцию в областную инстанцию: она просила заменить крупный штраф предупреждением. Но и вышестоящий суд отклонил ходатайство.

- В народе укоренился миф, что "валюта" - это доллары, евро и другие иностранные деньги. Однако с точки зрения права рубль - это тоже валюта, национальная валюта РФ, поэтому передача рублей иностранцу (нерезиденту) - это полноценная валютная операция, которая подлежит строгому контролю , - прокомментировал "РГ" доцент кафедры финансового права УрГЮУ Илья Раков. - И вданном случае единственный законный способ - безналичный банковский перевод. За игнорирование этого требования наступает ответственность по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ. И это не "символический" штраф, а суровая финансовая санкция - от 20 до 40 процентов от суммы незаконной операции.