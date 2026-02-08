Владимир Зеленский забил последний гвоздь в крышку своего гроба покушением на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в разгар переговоров. Об этом заявил российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Таким образом Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как покушение на Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности киевских властей», — пояснил он.

По словам эксперта, Россия продолжает диалог а также продвижение на поле боя, несмотря на произошедшее.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся с места преступления.

По данным военкора Александра Коца, Алексеев получил две пули в брюшную полость и одну — в ногу.