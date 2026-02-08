В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В столице Украины были зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с объявлением воздушной тревоги сразу в девяти регионах страны, сообщил украинский телеканал «Общественное».

В Киеве вечером 8 февраля были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

По имеющимся данным, воздушная тревога действует сразу в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

