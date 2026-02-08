Минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, вирус привезли двое зараженных, когда вернулись от родных.

Постояльцы рассказали, что пенсионеров госпитализировали с симптомами отравления и ОРВИ. Родственникам пациентов сообщили о вспышке гриппа, и в больницу забирают тех, кто болел или мог контактировать с больными, говорится в публикации.

Это не первый подобный случай за последние дни. 5 февраля после выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном пансионате в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.