Член СПЧ Меркачева: бывшая жена банкира Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

Алия Галицкая, бывшая жена банкира, одного из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого, покончила с собой после ареста по делу о вымогательстве $150 млн у экс-супруга, сообщает Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Изначально утверждалось, что женщину нашли мертвой в следственном изоляторе, однако ФСИН опровергла эту информацию: как подчеркнули в ведомстве, Галицкая в СИЗО не поступала. Впоследствии правозащитница и член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила, что ~тело Галицкой обнаружили в изоляторе временного содержания в Истре.~ "В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки", - написала Меркачева в Telegram. В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что 7 февраля в ИВС было обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, по факту происшествия проводится проверка. Арест Галицкой 6 февраля Истринский суд отправил Алию Галицкую под арест до 3 апреля - по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в переписке, телефонных разговорах и на личных встречах она угрожала экс-супругу распространением сведений, способных его дискредитировать, а также информации, которая могла причинить существенный вред его интересам. Однако она, как утверждает обвинение, обещала сохранить эти сведения в тайне, если бывший муж заплатит ей $150 млн. При этом адвокат банкира Анна Бутырина заявила "Известиям", что речь шла о большей сумме - от $160 млн до $300 млн. Галицкая и ее супруг расстались в марте 2025 года, у них две дочери - обе имеют гражданства России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суда Калифорнии. При этом ~банкир утверждает, что женаты они не были~: по его словам, Галицкая - мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе. По данным Life, ~американский суд признал брак недействительным~ и указал, что стороны не могут иметь друг к другу материальных претензий. При этом после развода Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью, и Галицкая вместе с дочерьми проживала в Подмосковье. Однако в конце мая их отец забрал девочек прямо из школы и увез в неизвестном направлении. Галицкая обратилась к американским властям ~с заявлением о похищении детей~, но, как сообщало РИА Новости, ответа так и не получила. После этого она подала заявление уже в России. Позднее женщине удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, однако вернуть их в Россию она не смогла, так как документы на детей находились у отца, сообщили ее адвокаты. После этого уже Галицкий обратился в суд в Москве ~с требованием оставить детей у него и взыскать с бывшей избранницы алименты~: в иске он указал, что хочет получать треть дохода Галицкой ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, а после этого, до совершеннолетия второй дочери, — четверть. ~Женщина в ответ подала иск о разделе имущества~. В рамках этого спора Пресненский суд Москвы наложил арест на активы Галицкого на сумму 435 млн рублей. При этом рыночная стоимость его собственности, включая квартиры на Патриарших прудах и Сретенке, а также загородный дом, может превышать 1,2 млрд рублей. Новое слушание по этому делу должно было состояться 10 февраля. Как предположила адвокат банкира, самоубийство Галицкой могло быть связано с этим заседанием.