Полиция начала проверку после смерти Алии Галицкой в ИВС

Полиция начала проверку после смерти в изоляторе временного содержания в Истре женщины, обвинявшейся в вымогательстве 150 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл 7 февраля. При обходе камер сотрудники обнаружили задержанную 1979 года рождения без признаков жизни. Медики, вызванные на место, констатировали смерть.

Член СПЧ Ева Меркачева ранее сообщила, что погибшая — Алия Галицкая, бывшая жена бизнесмена Александра Галицкого (не путать с владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким). Она покончила с собой, находясь в камере одна, и оставила предсмертную записку.

Накануне, 6 февраля, Истринский городской суд избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 апреля по делу о вымогательстве. Конфликт возник на почве бракоразводного процесса. Ещё осенью 2025 года между экс-супругами начался судебный спор о разделе собственности.

По иску женщины суд наложил арест на элитные активы бывшего мужа. В перечень вошли квартира на Патриарших прудах, загородный коттедж и квартира в клубном доме. Официальная кадастровая стоимость этого имущества составляет около 435 миллионов рублей, но его реальная рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей.