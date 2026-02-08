ФСИН России опровергла сообщения о самоубийстве бывшей жены миллиардера в СИЗО

ФСИН России опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что бывшая жена миллиардера Алия Галицкая покончила с собой в СИЗО.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО Москвы и области не поступала», — уточнили в федеральной службе.

Галицкая якобы покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, сообщила ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале. По ее словам, женщина находилась в камере одна.

В 2021 году из истринского изолятора временного содержания сбежали пятеро арестантов во главе с Александром Мавриди, который застрелил из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова.