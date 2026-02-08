Уголовное дело завели после пропажи подростка в Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 15-летнего Султана Малолю. Подросток пропал в четверг в Ровенском районе, сообщили в региональном СУСК.

Султан ушел из дома в селе Привольное 5 февраля. В тот же день полиция начала его поиски, позже подключились волонтеры и местные жители. Мальчик был одет в черное. К воскресенью к поискам присоединились добровольцы из семи регионов, использовали дроны и снегоходы.

«Следственный отдел по городу Энгельс возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), чтобы тщательно выяснить все обстоятельства исчезновения подростка и мобилизовать силы для поиска», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следователи осматривают улицы и близлежащие территории, проверяют чердаки и подвалы, опрашивают родственников и знакомых Султана, выясняя, где он мог находиться.