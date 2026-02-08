СМИ: Экс-жена топ-менеджера «Альфа-банка» Галицкого покончила с собой в СИЗО

Бывшая жена экс-топ-менеджера «Альфа-банка» Алия Галицкая покончила с собой в СИЗО после ареста за вымогательство 150 миллионов долларов у экс-супруга.

Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Галицкая была найдена мертвой 7 февраля 2026 года в следственном изоляторе. Приоритетная версия — суицид, — говорится в материале.

Следствие выяснило, что женщина не была женой Галицкого, отметили в издании. В декабре прошлого года американский суд признал их брак недействительным. Также в судебном решении указано, что стороны не могут иметь претензий друг к другу. В связи с этим Галицкая не могла претендовать на имущество экс-топ-менеджера.

— По всей видимости Пресненский суд Москвы должен был отказать ей в претензиях на раздел имущества и снять все аресты с активов миллиардера, — пишет Life.ru.

В октябре прошлого года Пресненский районный суд столицы постановил арестовать имущество Александра Галицкого на 435 миллионов рублей. Соответствующее решение приняли в связи с иском о разделе совместно нажитого имущества, который подала бывшая жена. В свою очередь Галицкий тоже обратился в суд. Он подал ходатайство о взыскании алиментов.

6 февраля Истринский городской суд отправил под стражу Алию Галицкую сроком на два месяца по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов.

Кто такой Александр Галицкий, кем он был в «Альфа-Банке» и почему судился с бывшей женой — в отдельном материале «Вечерней Москвы».