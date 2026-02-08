Мужчины устроили стрельбу на остановке в Ленобласти

В деревне Петровское Ломоносовского района Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой. На центральной автобусной остановке между четырьмя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул словесный конфликт, сообщает пресс-служба МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

© Московский Комсомолец

В ходе ссоры один из участников, 44-летний мужчина, ушел домой и вернулся со светошумовым автоматом. Он начал стрелять из него в воздух. Его 40-летний оппонент забрал у него оружие и расстрелял оставшиеся патроны, после чего выбросил автомат.

Прибывшие на вызов полицейские задержали обоих стрелявших и доставили их в отдел для разбирательства. Мужчины были привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

На месте происшествия были изъяты сам светошумовой автомат, два патрона и две гильзы. Установлено, что задержанные не являются законными владельцами оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.