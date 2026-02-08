Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию при получении гражданства России

Украинка Зинаида Антонюк, участница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сменила фамилию при получении гражданства России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 54-летняя женщина при получении гражданства стала Серебрицкой. В декабре 2025 года она заселилась в тот же дом, где живет Алексеев.

Известно, что в начале февраля Зинаида спрашивала у соседей код от двери домофона, которая открывает доступ на территории жилого комплекса.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным СК, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, установлены его сообщники.