Серийного насильника и убийцу нашли мертвым в СИЗО

В следственном изоляторе Бишкека обнаружили мёртвым Кумарбека Абдырова — фигуранта резонансных дел об убийствах и изнасилованиях, из-за которых в Киргизии ранее поднимался вопрос о возвращении смертной казни. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре Государственной службы исполнения наказаний республики.

По информации ведомства, Абдыров был найден без признаков жизни в камере СИЗО. Уточняется, что после обнаружения ему пытались оказать медицинскую помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГСИН совместно с представителями прокуратуры, осуществляющими надзор за соблюдением законодательства в пенитенциарных учреждениях. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится доследственная проверка.

В прошлом году Абдыров признался в убийстве несовершеннолетней девушки, совершённом с особой жестокостью в сентябре 2025 года. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс, после чего президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть в стране смертную казнь. Однако Конституционный суд республики признал такие изменения недопустимыми. В МВД также сообщали, что Абдыров может быть причастен к другим эпизодам изнасилований и убийств.