В Питере пострадавшего с травмой головы избили еще раз в приемном покое

В Петербурге полиция проводит проверку по факту инцидента в приемном отделении одной из больниц Невского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении отмечается, что вечером 7 февраля поступило сообщение, что 49-летний мужчина, доставленный с травмой головы, был избит прямо в медучреждении другим пациентом.

Подозреваемый был оперативно задержан неподалеку от больницы, на проспекте Солидарности. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На данный момент мужчина уже привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев. Проводится комплексная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего в больнице.