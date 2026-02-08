СК раскрыл находку на месте покушения на генерала Алексеева

На месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева нашли пистолет Макарова с глушителем. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

В пистолете было три патрона. Назначено более 15 судебных экспертиз.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее ФСБ показала кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала.