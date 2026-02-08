При нападении на вуз в Уфе пострадали студенты из Индии

Ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что жизни индийских студентов, пострадавших при нападении в общежитии вуза в Уфе, вне опасности. Из четверых пострадавших, возвращавшихся с прогулки, двое госпитализированы, а двое получили амбулаторную помощь и были отпущены.

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, сообщил в Telegram о ходе работы после инцидента. По его словам, власти уже связались с родственниками пострадавших, проинформировав их о случившемся. Глава региона также отметил готовность оказать содействие в организации приезда этих родственников в Россию, если это потребуется. В своем сообщении Хабиров также подчеркнул, что в Башкортостане принимаются дополнительные меры по усилению охраны школ и других образовательных учреждений.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 15-летний подросток напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета, в результате чего пострадали шесть человек. Инцидент произошел 7 февраля. Нападавший также ранил двух полицейских при попытке задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и нападении на представителей власти. Сам подросток получил травмы и находится под наблюдением врачей.