В Новосибирске мужчина получил более 1,4 млн, представляясь следователем

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Злоумышленник, не имевший ранее судимостей, воспользовался доверием граждан к правоохранительным органам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Для того, чтоб расположить к себе граждан, мужчина приобрел форму полицейского, муляж служебного удостоверения следователя, а также пневматический пистолет в кобуре. В этом облике он предлагал помощь в гарантированном прохождении обучения в автошколе и сдаче экзаменов в ГИБДД за денежное вознаграждение.

В ходе расследования была доказана его причастность к семи эпизодам преступной деятельности. Наиболее циничными стали обманы тяжелобольных людей: под предлогом помощи в получении квоты на лечение он выманивал у них деньги.

Общий ущерб от действий мошенника превысил 1,4 миллиона рублей. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска новосибирского УМВД. Теперь вопрос о его наказании будет решать суд.