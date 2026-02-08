ФСБ показала кадры с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео действий злоумышленника, который покушался на жизнь генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

На кадрах зафиксированы действия злоумышленника. В частности, видно, что он спрятал пистолет в сугробе и уехал с места преступления на общественном транспорте.

Мужчина был задержан в ОАЭ и передан в Россию. Пособники покушения установлены, продолжается поиск организаторов.

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерала Минобороны России Алексеева и скрылся. Пострадавший госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.