Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Во Владивостоке в результате аварии без воды остались более 15 тыс. местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края

.

«8 февраля 2026 года в результате отключения без воды остались более 15 тыс. потребителей», — говорится в публикации в Telegram ведомства.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Ранее ГУ МЧС по Кемеровской области сообщило о крупном прорыве на сетях, в результате которого водоснабжение было прекращено почти для 6 тыс. горожан и ряда социальных объектов.