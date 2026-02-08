В Сочи пресечена преступная схема по незаконному захвату земель на 600 млрд рублей

В Сочи пресечена деятельность преступного сообщества, незаконно завладевшего более 700 гектарами земель государственного агрокомплекса. По данным РЕН ТВ, предварительный ущерб от этой схемы оценивается примерно в 600 миллиардов рублей.

© Московский Комсомолец

Следствие возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества против двух основных фигурантов - Рубена Татуляна и Вигена Саркисяна, а также ещё 21 участника группировки.

По версии следствия, злоумышленники намеренно довели агрокомплекс до банкротства, после чего изменили категорию земли с сельскохозяйственной на предназначенную для строительства и получили разрешения на возведение жилых домов. Затем эти участки были проданы связанным с группировкой застройщикам, которые построили на них многоквартирные дома. Большинство участников схемы уже задержаны и дают признательные показания, однако предполагаемые организаторы, Татулян и Саркисян, скрываются на территории Армении.

Все незаконно отчуждённые земельные участки уже возвращены в собственность Российской Федерации. Следствие продолжает работу по установлению всех причастных лиц, включая возможных пособников в государственных органах.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана для жильцов многоквартирных домов.