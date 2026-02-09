Генералы преступного мира вышли из тени и стали главной мишенью силовиков

Воры в законе — закрытая каста криминального мира, которая на протяжении десятилетий определяла правила преступной среды в СССР и России. Обладая собственной идеологией, жесткими обрядами и системой подчинения, эти люди редко попадали в публичное поле, оставаясь при этом ключевыми фигурами криминальной иерархии. Именно поэтому они на протяжении многих лет остаются приоритетной целью для правоохранительных органов.

Истоки касты воров в законе относят к 1920–1930-м годам. По одной из версий, ее основой стали бывшие белогвардейцы, оказавшиеся в лагерях после Гражданской войны. В местах лишения свободы их называли жиганами. Они отличались собственными правилами поведения и постепенно начали навязывать их другим заключенным, формируя альтернативный центр влияния внутри лагерей. Со временем такие группы превратились в неформальных руководителей арестантской среды и вступили в идеологическое противостояние с советской властью, пишет «Лента.ру».

Существует и другая версия происхождения воровской касты. Согласно ей, контроль над стремительно растущей массой заключенных в сталинские годы потребовал от НКВД внедрения в лагеря управляемых фигур. Однако эта гипотеза остается спорной, поскольку одним из базовых принципов воров в законе долгое время был полный запрет на любое сотрудничество с государством.

К началу Великой Отечественной войны в СССР насчитывались тысячи воров в законе. Часть из них ушла на фронт, нарушив традиционные запреты. После войны это привело к масштабным лагерным конфликтам. В послевоенные годы в местах лишения свободы развернулись так называемые тюремные войны между «фронтовиками» и теми, кто отказался служить. Администрация лагерей чаще поддерживала первых, рассчитывая ослабить влияние воровской идеологии. В результате к середине 1950-х годов значительная часть старых авторитетов была уничтожена, а уцелевшие ушли в тень.

Возврат влияния начался в 1960-е годы на фоне ужесточения лагерных режимов. Воры в законе стали контролировать поставки дефицитных товаров заключенным, что вновь сделало их незаменимыми посредниками внутри тюремной системы. Уже к концу десятилетия стало очевидно, что прежние жесткие правила мешают выживанию касты.

Перелом произошел в начале 1970-х годов. Тогда на одной из сходок было принято решение изменить ключевые установки. Ворам разрешили управлять процессами на расстоянии через доверенных лиц, а также создать общий денежный фонд — общак. Основным источником его наполнения стали подпольные предприниматели, которых обязали делиться частью доходов.

Позднее был установлен единый процент от прибыли. Одновременно появилось негласное разрешение на формальное взаимодействие с властями, включая подписание обязательств о прекращении преступной деятельности, которые фактически не соблюдались.

При этом ряд запретов сохранился: отказ от официальной работы, постоянного места жительства и семьи. Однако в 1990-е годы и эти ограничения начали нарушаться. Воры в законе стали создавать собственные преступные сообщества, заниматься бизнесом и выстраивать вертикали влияния в регионах.

Несмотря на трансформации, внутренняя дисциплина осталась жесткой. Запрещены кражи у своих, конфликты между равными по статусу и самовольная месть. Все споры подлежат разбору на сходках. Наказания варьируются от публичного унижения до лишения титула и физического устранения. Самыми тяжкими проступками считаются предательство, сотрудничество с правоохранительными органами и убийство члена касты.

Отдельное место занимает вопрос коронаций. Формально для получения титула необходимы рекомендации действующих воров в законе. В прошлом это правило нередко обходили, что привело к появлению так называемых «покупных» авторитетов. Впоследствии в преступной среде был введен негласный мораторий на новые коронации. По оценкам экспертов, он действует до сих пор.

По состоянию на конец 2025 года в России и за ее пределами насчитывается около 400 воров в законе, примерно четверть из них находятся в местах лишения свободы. Российские правоохранительные органы на протяжении многих лет ведут системную борьбу с обладателями высшего статуса в преступной иерархии. Ключевым инструментом стала статья 210.1 УК РФ, введенная в 2019 году, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы за само занятие высшего положения в преступной иерархии.

За последние годы по этой статье были осуждены десятки фигурантов. В судах рассматриваются новые дела, в том числе в отношении лиц, проживающих в регионах. По оценкам специалистов, ресурс для подобных расследований остается значительным. Часть авторитетов пока продолжает жить легально, однако в перспективе они могут оказаться под следствием, наряду с теми, кого ожидает экстрадиция из-за рубежа.

На этом фоне относительно безопасно чувствует себя лишь узкий круг так называемых системных фигур, которые, по данным экспертов, используются спецслужбами для поддержания управляемости внутри самой преступной среды.