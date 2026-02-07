Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на общежитие медвуза в Уфе
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на общежитие медицинского университета в Уфе.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Там отметили, что соответствующее поручение Бастрыкин дал руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому.
Ранее ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил о взятии общежитий медвуза под усиленную охрану.