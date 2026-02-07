Мужчина с клефедроном задержан на входе в больницу на востоке Москвы

Задержан мужчина, пытавшийся доставить в больницу наркотики, сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) по столице.

«Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали в медицинском учреждении на востоке города нарушителя с запрещенными веществами. Находясь на маршруте патрулирования, правоохранители получили сигнал «тревога» из одного из охраняемых объектов системы здравоохранения на ул. 11-я Парковая. К прибывшим на место происшествия стражам правопорядка обратились работники больницы, пояснив, что молодой человек пытался пронести на территорию наркотические вещества. Курьер был задержан, на место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых в лямке рюкзака у мужчины обнаружили тайник с пакетиком неизвестного порошкообразного вещества», – говорится в сообщении.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе экспертизы выяснилось, что изъятым веществом является клефедрон в размере 4,5 г.