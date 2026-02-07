Электричество пропало в Белгороде из-за атаки ВСУ

После мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия в субботу, 7 февраля, пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

© Настоящий Гладков/Telegram

По словам местных жителей, около 20:00 в городе объявили ракетную опасность, и спустя пять минут произошел мощный взрыв.

— Предварительно, ВСУ нанесли удар HIMARS, — передает Telegram-канал Mash.

3 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден. При атаке мирные жители не пострадали. Позднее о перебоях в подаче электричества сообщили жители Белгорода, а также Яковлевского, Шебекинского, Грайворонского, Ракитянского, Краснояружского и Ивнянского городских округов.

6 февраля ВСУ вновь атаковали Белгород, предположительно, с применением американского ракетного комплекса HIMARS. По словам местных жителей, незадолго до полуночи в городе произошло около шести мощных взрывов, а в одном из районов в небе появились яркие вспышки и столб белого дыма.