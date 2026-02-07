В Прикамье загорелась жилая многоэтажка, среди пострадавших дети

В Пермском крае вечером произошел пожар в многоэтажке в Чайковском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале его глава Алексей Агафонов.

По его словам, речь идет о доме по адресу ул. Карла Маркса 3/1. При возгорании там пострадали девять человек, среди них есть дети. Одного взрозлого и ребенка госпитилизровали. Экстренные службы отреагировали оперативно, пожар уже потушен.

"Пострадавшим при необходимости будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда", - написал Агафонов.

Он добавил, что пока таких обращений не было.

На этой неделе 22-летний житель Перми при помощи автомобильных покрышек поджег деревянный многоквартирный дом, снял пожар на видео и не смог объяснить причину своего поступка. Пожар удалось потушить, жильцы дома не пострадали. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемый заключен под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.