В Греции задержали более 300 человек в ходе беспорядков

В греческом городе Салоники, как сообщает новостной портал Greek Reporter, свыше 300 человек задержаны в результате массовых беспорядков. Один полицейский травмирован.

Власти Салоник (второй по величине греческий город) сообщили о задержании 309 человек после ночных столкновений с применением бутылок с зажигательной смесью у университета Аристотеля.

Столкновения, по данным портала, произошли рано утром в субботу в районе студгородка. Причина не уточняется.

Один полицейский получил травмы – в него попал «коктейль Молотова». Несколько машин были повреждены.