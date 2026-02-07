Раскрыты подробности о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка

Жизни подростка, в общежитии напавшего с ножом на студентов медицинского университета в Уфе, ничего не угрожает. Подробности о его состоянии в беседе с РЕН-ТВ раскрыл заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев.

«В экстренном порядке поступил ребенок 15 лет с травмами. В настоящее время его состояние стабильное, но тяжелое. Вся помощь ему оказана. Ребенок находится пока в реанимации», — сказал Алибаев.

Он добавил, что подросток поступил с резанными ранами предплечья и шеи. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

15-летний подросток пришел в общежитие медуниверситета в Уфе на улице Репина с ножом и напал на студентов. Пять человек пострадали, среди них двое полицейских. Сам нападавший сейчас в тяжелом состоянии.