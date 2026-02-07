Мужчина и два подростка пострадали, облившись азотной кислотой

В подмосковном Серпухове произошёл тяжёлый несчастный случай с опасным химическим веществом.

Двое подростков и 46-летний мужчина получили обширные химические ожоги после того, как опрокинули пятилитровую бутыль с азотной кислотой. По предварительным данным, все трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Согласно информации, предоставленной источником РЕН ТВ, наиболее серьёзно пострадал взрослый мужчина, получивший ожоги 70% поверхности тела. У одного из подростков, 16 лет, диагностированы ожоги 30% тела. Второй несовершеннолетний получил ожоги 10% тела.

Азотная кислота - вещество, вызывающее глубокие и болезненные химические ожоги, опасные для жизни, особенно при такой масштабности поражения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ключевыми вопросами следствия станут выяснение причин, по которой опасный химикат находился в доступном месте, а также определение степени ответственности взрослых за безопасность подростков. Пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.