В Белгороде приостановили работу лифтов на время восстановительных работ

В Белгороде временно ограничена работа лифтов в многоквартирных домах. Причиной стали перепады напряжения в электросети, вызванные утренней атакой со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Такое решение обусловлено продолжающимися аварийно-восстановительными работами после утреннего ракетного обстрела, нестабильным напряжением", – говорится в официальном заявлении.

Данная мера призвана исключить возможность блокировки людей в лифтах при внезапном отключении электроэнергии, как сообщает пресс-служба городской администрации.

"Работа лифтов будет возобновлена после стабилизации ситуации с электроснабжением", – заверили в мэрии.

7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.