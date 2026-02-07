В МВД сообщили о состоянии раненых в Уфе полицейских

Двое полицейских получили ранения при нападении подростка на общежитие медуниверситета в Уфе. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в Уфе задержали несовершеннолетнего, ранившего четырех студентов в Башкирского государственного медицинского университета.

Волк уточнила, что задержанным оказался местный житель 2010 года рождения.

«По уточненным данным, пострадали двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — отметила представитель МВД.

Ранее очевидцы рассказали, что нападавших могло быть двое, и они целенаправленно атаковали иностранцев.