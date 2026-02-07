Прохожий обнаружил выброшенную в общественную уборную девочку в ЛНР

В селе Кабычевка Луганской Народной Республики случайный прохожий нашел новорожденную девочку, которую мать выбросила в общественную уборную, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская.

По словам Марковской, новорожденную девочку, выброшенную матерью в общественную уборную, обнаружил случайный прохожий. Она заявила, что именно этот человек фактически спас жизнь ребенку, передает ТАСС.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения младенца в общественном туалете села Кабычевка Марковского района. Марковская уточнила, что молодая женщина родила девочку прямо в уборной, а затем бросила ее в яму.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что у малышки диагностированы общее переохлаждение и обморожение. Девочку госпитализируют в Луганск для оказания срочной медицинской помощи.

Суд лишил жительницу Подмосковья Екатерину Бурнашкину родительских прав после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи.