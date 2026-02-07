У Лерчек изъяли дорогие украшения и десятки миллионов рублей

Следствие изъяло у блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, множество комплектов дорогих украшений и десятки миллионов рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Во время обыска в доме, где проживает Чекалина, следователи изъяли 22 комплекта украшений премиальных брендов — среди них Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Речь идет о нескольких парах сережек, восьми браслетах и ожерельях. Также были найдены трое дорогих часов — Chopard, Rolex и Cartier.

Во время обыска драгоценности упаковали в картонную коробку и передали в камеру хранения у следователя. Помимо этого, в доме Чекалиной обнаружили около 46 миллионов рублей наличными — на них наложили арест.

Ранее следователи вернули Лерчек ключи от машины Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Машина почти год простояла с открытым окном, поэтому в ней стала появляться плесень.