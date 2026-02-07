Американца приговорили к почти 100 годам тюрьмы за насилие над несовершеннолетними

Житель округа Уичито, штат Канзас, Дэвид Ли Харрисон был осужден на 98 лет за преступления на сексуальной почве, совершенные в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет портал Texoma.

По информации источника, в декабре 2025 года мужчине вынесли обвинение по двум пунктам в сексуальном насилии и четырем пунктам в сексуальных действиях с участием несовершеннолетней. 5 февраля жюри присяжных округа признало Харрисона виновным по всем шести предъявленным ему обвинениям.

Впервые обвиняемого арестовали в 2022 году на основании заявления 15-летней девочки. Однако тогда Харрисон внес залог в размере $100 тыс. и был освобожден из-под стражи на следующий день. В июне 2025-го его вновь задержали и тогда ему были предъявлены обвинительные акты по шести новым пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении детей. До начала судебного процесса Харрисон находился в окружной тюрьме.

