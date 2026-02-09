Напавший с ножом на студентов в общежитии российского города объяснился

Суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Юноша заключен под стражу до 7 апреля по ходатайству следователя. Ему предъявлено обвинение по статьям покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания Индии и Африки. Издание публикует видео из суда.

На кадрах виден юноша с перебинтованными руками, ранения он нанес себе сам. Он сидит в стеклянном аквариуме под охраной.

Сообщалось, что напавший является сторонником организации неонацистов NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Во время нападения он начертил свастику на стене кровью одной из своих жертв. По словам очевидцев, подросток также выкрикивал националистические лозунги про Холокост.

15-летний житель Уфы 7 февраля напал на общежитие медуниверситета и ранил четырех студентов и двух полицейских.