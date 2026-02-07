Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших при нападении на общежитие

Двоих пострадавших в результате нападения на общежитие в Уфе доставили в городскую больницу №18, еще двоих — в городские больницы №13 и №21. Они находятся в стабильном состоянии. Кроме того, один из пострадавших отказался от госпитализации. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Он отметил, что после произошедшего на место нападения оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте.

— Нападавший — 15-летний подросток — госпитализирован в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, — написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.

15-летний подросток ворвался с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе 7 февраля, ранив пять человек. Когда его задерживали правоохранители он нанес травмы и себе. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по статье о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позднее СМИ сообщили, что подросток придерживался крайне правых взглядов и нарисовал на стене здания нацистский символ кровью.