В Санкт-Петербурге из ТЦ эвакуировали людей

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра «Владимирский пассаж». Это произошло из-за небольшого возгорания в подсобном помещении, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

«Возгорание произошло в подсобном помещении, огонь охватил два „квадрата“», — пишет telegram-канал «78 — НОВОСТИ» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что из ТЦ вывели 200 человек.

Ранее в Петербурге уже происходили подобные инциденты на крупных объектах. В Приморском районе города горел торговый центр «Капитолий» на Коломяжском проспекте, тогда из здания также проводили эвакуацию. 12 января сообщалось о коротком замыкании в одном из помещений Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной.