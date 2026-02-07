Стали известны подробности инцидента в общежитии в Уфе

В Уфе двое полицейских пострадали при задержании молодого человека, напавшего на общежитие Башкирского государственного медицинского университета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, в корпусе для иностранцев на улице Репина.

«При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции», — отметили в СК.

Подросток причинил себе телесные повреждения, он госпитализирован, уточнили в ведомстве. Его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина устроил резню в общежитии в Уфе

Пострадавшие при нападении находятся в стабильном состоянии, пояснили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Очевидцы заметили, что нападавших могло быть двое. По словам студенток, нападавшие целенаправленно атаковали иностранцев, один злоумышленник проник в спортзал и захватил там заложника. Вместе с тем, пока официального подтверждения этой информации нет.