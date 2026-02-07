Девушка загадочно исчезла в поселке Зауральском под Челябинском

В Челябинской области разыскивают 19-летнюю девушку, которая пропала при странных обстоятельствах, пишут «Аргументы и факты».

© Соцсети

По данным газеты, инцидент произошел в поселке Зауральский 2 февраля. Елизавета вышла на улицу, чтобы немного прогуляться, и назад не вернулась. Документы, телефон, теплые вещи остались в квартире.

Через некоторое время мать девушки забила тревогу, обратилась в полицию. Волонтеры нашли записи с уличных камер, на которых заметно, как сельчанка дошла до угла дома и пропала. Дальнейший ее маршрут отследить не удалось.

В настоящее время к поискам подключены полиция, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В поисках также участвует отец девушки, который в последние годы жил в Челябинске.

«В отряде сказали, что поиском закрыто 150 квадратных километров, летают БПЛА, а группы в общей сложности прошли 650 километров», — уточнили журналисты.

Тетя девушки охарактеризовала Лизу как замкнутую и домашнюю. Она якобы «всего боялась», неохотно шла на контакт с другими людьми, «ментальный возраст составлял 10-12 лет». Вместе с тем, она ни с кем не конфликтовала.

«Мне с людьми неинтересно, я люблю гулять, природу и рисовать», — процитировала племянницу женщина.

Приметы Елизаветы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Девушка была одета в черную куртку, черные штаны и черные ботинки.