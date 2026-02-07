Мужчина устроил резню в общежитии в Уфе

Полиция задержала мужчину, который в общежитии вуза в Уфе ранил ножом правоохранителя и четверых студентов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты.

«В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Все обстоятельства произошедшего уточняются», — отметила Волк.

Позже стало известно, что число жертв увеличилось до шести, среди пострадавших оказался ребенок.

Три человека госпитализированы в ГКБ №10: двое из них — в тяжёлом состоянии, один — в среднем. Ещё двоих «средних» отправили в ГКБ №18, а ребёнка — в ГДКБ №17, он также в состоянии средней степени тяжести.